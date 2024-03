Incredibile, uomo soffre di forti mal di testa: gli trovano un verme nel cervello

Un caso fuori dal comune e che ha attirato l'attenzione della comunità medica. È quello di uomo in Florida, che si è recato dai medici lamentando emicranie persistenti e gli è stato trovato un parassita nel cervello . Il paziente, 52 anni di cui non è stato condiviso il nome, si è recato dal suo medico dopo quattro mesi di forti mal di testa , senza nessun effetto da parte dei comuni farmaci.

Florida, uomo trovato con un parassita nel cervello

Le scansioni hanno mostrato cisti multiple in entrambi gli emisferi del cervello, con gli esperti che hanno attribuito la causa di queste a una tenia del maiale che aveva deposto delle uova nel suo cervello, provocando appunto le emicranie incurabili di cui l'uomo soffriva. Dopo alcuni esami si ritiene che sia stato contagiato dal parassita mangiando della pancetta poco cotta e che poi la tenia abbia viaggiato dall'intestino al cervello attraverso il flusso sanguigno. Il paziente è stato portato in terapia intensiva, dove un trattamento per le infezioni da vermi ha fatto sparire le cisti.