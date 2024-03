Kate Middleton, il photoshop che fa discutere

LONDRA (Inghilterra) - Il mistero si infittisce. Da giorni i paparazzi inglesi cercano uno scatto, una foto per certificare lo stato di salute della Principessa del Galles Kate Middleton , moglie del Principe Williams . Ieri, tuttavia la Principessa ha pubblicato in prima persona uno scatto con i suoi tre figli in occasione della festa della mamma. Un post che ha stato non pochi sospetti, e che ha costretto la Principessa a tornare sui suoi passi. Cosa è successo? Difficile intuirlo, anche perché la privacy della Principessa è blindata dalla Famiglia Reale dopo l'intervento che ha subìto nelle settimane scorse.

Kate, uno fotoshop datato 2016?

I fan di Kate Middleton sostengono che abbia usato una copertina di Vogue del 2016 nella foto di famiglia ritoccata. Dopo un’analisi approfondita delle due foto, alcuni social manager sostengono che la Principessa del Galles abbia utilizzato una foto presa da una copertina della rivista Vogue pubblicata nel 2016 come base per postare lo stato che nel giro di pochi minuti è diventato virale. Il messaggio postato da Kate Middleton è stato stato ritwittato da oltre 3 milioni di persone. La Principessa nella stessa giornata di ieri si è scusata per il post, alimentando non pochi misteri. Per quale motivo la Principessa avrebbe deciso di utilizzare uno scatto di otto anni fa?