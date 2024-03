Kate Middleton e la crisi con William: il dettaglio definitivo che svela la verità

LONDRA - Kate Middleton e il principe William più legati che mai. Con le parole della principessa sulla sua malattia si spengono le voci di una possibile crisi del matrimonio reale. Non sono passate inosservate le dichiarazioni di Kate: “William e io abbiamo fatto del nostro meglio per elaborare e gestire questa situazione in privato per il bene della nostra giovane famiglia”. Parole che rafforzano ancora di più il loro legame in questo momento così difficile.