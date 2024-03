Malattia Kate Middleton, il clamoroso voltafaccia dello zio su Meghan Markle

LONDRA (Inghilterra) - Lo zio di Kate Middleton non è un fan di Meghan Markle, e la scorsa settimana ha avuto modo di attaccarla sulle colonne del quotidiano The Times. Gary Goldsmith ha soprannominato Meghan "Laughing Girl", ovvero ragazza lacrimevole: "Ammettiamolo, Laughing Girl non sarà in giro per sempre, vero? Penso che sia volubile, e penso che sia dannosa per Harry e per il nostro paese. L'idea che Laughing Girl dica che Kate è razzista mi rende furioso: Kate conosce le radici della sua famiglia ed è orgogliosa di loro. Mi dispiace, ma Laughing Girl non è una brava persona