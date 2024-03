“Kate e William devono scusarsi!”: Harry allontana la pace con il fratello

LONDRA (Inghilterra) - Oggi Re Carlo si rivolgerà alla nazione con uno speciale messaggio pasquale preregistrato, pochi giorni dopo l'annuncio della Principessa Kate di essere in cura per il cancro. Ma nella Royal Family continua a tenere banco il distacco da Harry, anche dopo l’annuncio della Principessa del Galles. La notizia delle condizioni di salute di Kate avevano lasciato presagire un riavvicinamento tra William ed Harry, ma finora la riappacificazione tra i due figli di Re Carlo III non c’è stata. Il fratello minore Harry pretende le scuse di William e Kate per essere stato tenuto all'oscuro sulla malattia della nuora.