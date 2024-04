Kate Middleton costretta a rivelare la sua malattia: i motivi della scelta

LONDRA (Inghilterra) - Una forzatura a Corte. La Royal Family avrebbe voluto proteggere la privacy della Principessa del Galles Kate Middleton, ma il rischio di una fuga di notizie sulle condizioni di salute della consorte del Principe Wlliams ha spinto la Casa Reale a uscire allo scoperto: Kate Middleton è stata costretta a rivelare nel video la sua diagnosi di cancro per bloccare uno sconosciuto entrato possesso della sua cartella clinica. Come ha ufficializzato una fonte reale al Daily Mail, la coppia reale era stata contattata in merito alla diagnosi di Kate, un episodio che non ha lasciato altra scelta che quella di rendere pubblica la notizia.