Paura per Gianni Petrucci, brutto incidente in auto con la moglie: le sue condizioni

ROMA - Sport italiano in ansia per Gianni Petrucci , ex presidente del Coni coinvolto nel pomeriggio di oggi (6 aprile) in un incidente stradale a Valmontone , vicino Roma.

Incidente stradale per Petrucci e la moglie: cos'è successo

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, mentre percorreva una curva in zona Colle Pereto, Petrucci sarebbe uscito fuori strada, finendo in una scarpata. Il 78enne dirigente sportivo attualmente presidente della Federbasket è stato trasportato con l'eliambulanza all'ospedale San Camillo, mentre la moglie al Policlinico Tor Vergata. Sul posto per i rilievi i carabinieri del Radiomobile di Colleferro e della stazione di Valmontone.

Petrucci e la moglie in ospedali diversi: come stanno

Dopo gli accertamenti a cui è stato sottoposto Petrucci al San Camillo, i medici hanno fortunatamente escluso un pericolo di vita per il dirigente. "Il paziente è vigile e orientato - si legge nel referto medico -, ha riportato un trauma toracico severo ma le condizioni sono fortunatamente stabili, non è in pericolo di vita immediato ma verrà comunque ricoverato in osservazione in rianimazione per monitorare possibile evoluzione. La prognosi è al momento riservata". Solo contusioni invece per la moglie, ricoverata all’ospedale di Tor Vergata.

Le condizioni di Petrucci: la nota della Federbasket

Questa la nota della Fip sulle condizioni del presidente Petrucci dopo l'incidente stradale che lo ha visto coinvolto insieme alla moglie: "A seguito delle notizie pubblicate a mezzo stampa circa l’incidente automobilistico occorso al presidente federale Giovanni Petrucci, la Federazione Italiana Pallacanestro rende noto che il presidente è attualmente ricoverato presso l’ospedale San Camillo di Roma, non è in pericolo di vita ed è cosciente. Ha riportato alcune fratture ma le sue condizioni non sono gravi ed è stato trattenuto in osservazione per ulteriori accertamenti".

Chi è Gianni Petrucci: una lunga carriera nello sport

Romano, classe 1945, Gianni Petrucci è stato presidente del Coni per quattro mandati consecutivi, dal 1999 al 2013, per poi ricoprire la carica di presidente della Federazione Italiana Pallacanestro, un incarico già ricoperto prima di divenire numero uno del Coni. Nel giugno 2023 è stato inoltre ufficializzato il suo ingresso nel C.d.A. della Salernitana. È stato anche sindaco del comune di San Felice Circeo dal 6 maggio 2012 al 12 giugno 2017, alla guida di una lista civica di centrosinistra. Laureato in Scienze Politiche, è sposato con la signora Raffaela, e padre di Matteo e Niccolò. La sua carriera si è svolta principalmente tra la Federazione Italiana Giuoco Calcio e la Federazione Italiana Pallacanestro (FIP). All'interno della Federcalcio ha avuto anche l'incarico di commissario straordinario dell'Associazione Italiana Arbitri. Nel 1991 ha lasciato la Federcalcio per rivestire per sei mesi la carica di vicepresidente esecutivo dell'AS Roma. Il 21 novembre 1992 venne eletto presidente della Federazione italiana Pallacanestro e successivamente rieletto il 29 giugno 1996. Il 29 gennaio 1999 è stato eletto per la prima volta presidente del Coni. Nel periodo 2000-2001 è stato commissario straordinario della Figc. Il 6 maggio 2009 è stato rieletto per il suo quarto mandato consecutivo: ha ricevuto 55 voti contro i 24 dello sfidante, Franco Chimenti, presidente della Federgolf. Si è dimesso nel gennaio 2013, subito dopo l'elezione a presidente della Federazione Italiana Pallacanestro.

(notizia in aggiornamento)