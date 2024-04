Eclissi totale di sole, a che ora e dove seguire in diretta l’evento in Italia

ROMA - L’8 aprile è una data cerchiata da diverso tempo sul calendario. Oggi è attesa l’eclissi totale che per alcuni minuti - in alcune parti della Terra - avrà modo di oscurare la luce solare. Il fenomeno non sarà visibile dall’Italia. Sarà l’eclissi più lunga degli ultimi cento anni negli Stati Uniti d’America, e durerà quattro minuti, mentre in Messico si potrà osservare tale fenomeno per quattro minuti e mezzo.