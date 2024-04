Misterioso monolite compare in Galles: gli scenziati si interrogano

ROMA - Sembra una scena di un film di fantascienza. In Galles a Hay-on-Wye un 39enne di Craig Muir si è imbattuto in un monolite conficcato nel terreno in una zona molto remota. Mentre percorreva un tratto di una collina situata all’estremità settentrionale delle Black Mountains, l’uomo s’è imbattuto nel monolite metallico, alto 3 metri e largo 45 centimetri. Nessuna traccia di pneumatici o segni di trascinamento. E la domanda sorge spontanea: chi l’ha portata lì?

Le dichiarazioni di Craig Muir dopo la scoperta

Il gallese non ha esitato ad avanzare ipotesi suggestive: “Sembrava che fosse appena caduto dallo spazio”, le sue parole rilasciate al New York Times. “Dev’essere una specie di installazione artistica. Guardandolo si potrebbe facilmente pensare che sia stato lasciato cadere da un ufo o da qualcosa di simile. Peraltro, è stato depositato in un'area abbastanza isolata”.

Il precedente sul caso dei monoliti

Utah, poi California in cima alla Pine Mountain di Atascadero, Romania, Isola di Wight, Paesi Bassi, Germania e Spagna. Nel 2020 altri monoliti furono trovati in tutti questi posti. E no, non era una questione di alieni. Sui social un collettivo di artisti ammise la paternità dell’iniziativa, proponendo riproduzioni che erano acquistabili per la modica cifra di 45 mila dollari. Anche questa volta sarà così?