Cristiano Iovino aggredito: è stato picchiato "l'uomo del caffè" di Ilary Blasi

Cristiano Iovino, "l'uomo del caffè" citato da Ilary Blasi nel suo documentario Unica su Netflix, è stato aggredito a Milano nella notte tra domenica e lunedì. A quanto pare il personal trainer, alle 3 e 30, era in via Marco Ulpio Traiano, alla periferia di Milano, e stava rincasando quando è stato circondato da 5-6 uomini, scesi da un van, che hanno cominciato a picchiarlo. Iovino, 37 anni, avrebbe deciso per il momento di non sporgere denuncia: è stato però soccorso dal personale del 118 e medicato sul posto, dove sono intervenuti anche i Carabinieri. "La vittima si è chiusa in uno strano silenzio. - fa sapere Milano Today - L'uomo - celebre per curare la forma fisica di numerose persone dello spettacolo - ha infatti riferito poco o nulla sull'aggressione e soprattutto, stando a quanto appreso, al momento avrebbe deciso di non sporgere querela". Iovino, tra l'altro, è stato citato come teste nella causa di separazione tra Ilary e Francesco Totti.