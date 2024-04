Di Mare: "Ho un tumore, non so quanto mi resta da vivere"

Di Mare, il messaggio di speranza

Di Mare parla alle persone che combattono con questo male ed invita tutti a non perdere la speranza. "Le speranze ci sono ancora. La ricerca va avanti: non è vero che un domani non ci saranno possibilità, anche se al momento sembrano lontane. Io stasera sono qui a festeggiare l'idea che esista una soluzione, che ancora non c'è, ma che probabilmente verrà scoperta. Non bisogna buttarsi giù e sperare nella ricerca. E' un invito che faccio a tutte le persone che come me, combattono con questa malattia".