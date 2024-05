Genova, arresti per corruzione: fermati Spinelli e Toti

Terremoto giudiziario in Liguria , dove l'intero sistema sta crollando per l'accusa di corruzione . Questa mattina all'alba è stato arrestato il presidente della Regione, Giovanni Toti , da parte dei militari della Guardia di finanza di Genova. Il presidente è stato raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari disposta dal gip di Genova in un'inchiesta della Procura guidata da Nicola Piacente sulle elezioni regionali liguri del 2020.

Genova, fermato anche Aldo Spinelli

Non solo Toti, ma altre 9 persone sono state raggiunte da misure cautelari. Tra queste c'è Aldo Spinelli, ex presidente del Genoa e del Livorno, in un'inchiesta riguardo il porto di Genova. Spinelli è stato messo ai domiciliari mentre è in carcere l'ex presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale Paolo Emilio Signorini, oggi amministratore delegato di Iren. Secondo l'inchiesta che ha portato ai domiciliari il presidente della Regione Liguria, coordinata dai pm Federico Manotti e Luca Monteverde, l'imprenditore avrebbe dato soldi a Toti per ottenere in cambio favori come la concessione a Spinelli per le aree del terminal Rinfuse. Fermato anche Matteo Cozzani, capo di gabinetto di Toti. Sono in corso perquisizioni disposte dalla Procura di Genova.