Fedez e la rissa con Cristiano Iovino: ora parla Ludovica Di Gresy

Sul caso Fedez e Cristiano Iovino interviene ora Ludovica Di Gresy, la modella e studentessa che nell'ultimo periodo è diventata protagonista della cronaca rosa per una presunta relazione con l'ex marito di Chiara Ferragni. In un'intervista a Il Messaggero ha assicurato che non è lei la ragazza bionda che era in discoteca con il cantante la notte in cui il personal trainer è stato aggredito: "Io non c’ero, né in discoteca né tantomeno sotto casa di Iovino. La sera del 21 aprile sono andata a cena fuori con i miei genitori e il mio fratellino. Ci sono le telecamere di casa e lo stesso proprietario della discoteca che conosco". Poi ha aggiunto: "Non penso che la causa della litigata sia stata una ragazza e sicuramente io non c'entro. Non so perché abbiano discusso e non mi interessa".