Fedez e Cristiano Iovino: il video che accusa il rapper e l'ultrà del Milan

Mentre Fedez deve fare i conti con alcuni problemi di salute, vanno avanti le indagini sul pestaggio di Cristiano Iovino per il quale il rapper è indagato. Nelle ultime ore sono state identificate altre persone tra cui, come riporta Il Corriere della Sera, Christian Rosiello, bodyguard e ultrà del Milan . I nomi delle altre persone restano per ora coperti dal segreto investigativo. A riconoscerli i vigilantes di Parco della Vittoria a Citylife , mentre i filmati delle telecamere di sorveglianza hanno immortalato tutti i momenti della rissa. Fedez, secondo la procura, ha partecipato al pestaggio di via Marco Ulpio Traiano andato in scena alle 3 e mezza, nella notte tra il 21 e il 22 aprile. Per questo il rapper è indagato per rissa e lesioni dalla pm Michela Bordieri. Prima di procedere oltre, fa sapere il quotidiano, i magistrati attendono la fine dell’analisi scientifica dei video.

Pestaggio Cristiano Iovino: il video che incastra Fedez

Sempre Il Corriere della Sera ha pubblicato un frame del video delle telecamere in cui si riconoscono Cristiano Iovino, Fedez e Christian Rosiello. Si cerca anche un taxi che compare in via Traiano e rimane bloccato per alcuni secondi dal van della spedizione punitiva per poi allontanarsi. Intanto il titolare di The Club, la discoteca in cui è cominciata la rissa, ha fatto sapere che la lite è iniziata per l’alcool e non per una ragazza.