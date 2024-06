Clamoroso Kate Middleton, l'annuncio scuote il Regno Unito

LONDRA (Inghilterra) - La principessa di Galles, Kate, ha annunciato che domani tornerà in pubblico per la celebrazione di Trooping the Colour, il compleanno ufficiale di Re Carlo III. La Principessa Kate si affaccerà dal balcone di Buckingham Palace per il tradizionale saluto dei Reali britannici, in occasione di questa festa. Per Kate Middleton si tratterà del suo primo evento pubblico da quasi sette mesi, dopo l’annuncio della malattia.