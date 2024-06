Taylor Swift e la sorpresa da brividi a Kate Middleton

LONDRA (Inghilterra) - Il Principe del Galles ha festeggiato il proprio compleanno facendosi un regalo speciale. Venerdì sera, in compagnia dei propri figli George, Charlotte e Louis, il figlio maggiore di Re Carlo ha assistito al concerto di Taylor Swift a Londra. Tra i novanta mila spettatori, non c’era Kate Middleton che recentemente è apparsa nuovamente sulla scena per il compleanno del Re d’Inghilterra.