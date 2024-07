Furto a casa di Caterina Balivo: bottino da migliaia di euro

Ladri a casa di Caterina Balivo . I malviventi hanno approfittato dell'assenza della conduttrice, in vacanza con i figli a Barcellona, per svaligiare la sua casa nel quartiere Paroli a Roma. Ignoti sono entrati da una porta finestra ed hanno portato via orologi di pregio e borse di lusso, il cui valore non è stato ancora quantificato. I ladri per garantirsi la fuga avevano bloccato la porta d'ingresso dall'esterno. Le indagini sono in corso.

Caterina Balivo derubata mentre è in vacanza a Barcellona

Per ora nessun commento è arrivato da parte di Caterina Balivo che, stando a quanto postato nelle ultime ore sul suo profilo Instagram, si trova in Spagna per una vacanza con i figli Guido Alberto e Cora. In questo periodo la presentatrice è in ferie: tornerà in televisione a settembre, con il suo programma La volta buona in onda tutti i pomeriggi su Rai1.