Paura per un incendio nella riserva naturale di Monte Mario, elicottero in azione

ROMA - Sono ore di paura nella Capitale per il vasto incendio che sta interessando la riserva naturale di Monte Mario, nel quadrante Nord di Roma. Le fiamme non sono ancora arrivate in cima, dove si trova il Cimitero Militare Francese, ma la presenza del vento non aiuta i vigili del fuoco, subito intervenuti per circoscrivere le fiamme.