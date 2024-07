Brasile, Dunga ferito in un incidente stradale. Coinvolta anche la moglie

Oggi, alle 12:30, Carlos Dunga e sua moglie sono rimasti coinvolti in un incidente stradale. L'ex centrocampista e ct del Brasile era a bordo della sua auto, a Campina Grande do Sul , nella regione metropolitana di Curitiba quando si è verificato il sinistro.

Dunga e sua moglie sempre coscienti, ora sono in ospedale

Secondo la Polizia stradale federale, l'incidente è avvenuto al chilometro 39 dell'autostrada: qui l'auto di Dunga si sarebbe ribaltata. Lievi ferite sono state riportate da entrambi coniugi, che sono rimasti coscienti per tutto il tempo mentre venivano soccorsi e curati. Dunga e sua moglie sono stati portati all'ospedale Angelina Caron, a Campina Grande do Sul. La polizia ha effettuato anche un test dell'etilometro per verificare la presenza o l'assenza di alcol e il risultato è stato negativo.