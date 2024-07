Crollano i siti di tutto il mondo, disagi in aeroporti e banche: la situazione

Un problema tecnico sta causando disservizi e blocchi ai siti di tutto il mondo , causando guasti informatici su larga scala . Banche, aeroporti e media stanno riscontrando gravi interruzioni , al punto tale che alcune compagnie come Ryanair e Wizz Air hanno avvisato i loro passeggeri di possibili voli bloccati . Problemi e voli bloccati anche negli Stati Uniti e in Australia. Si è dovuta fermare anche la borsa di Londra , colpita da interruzioni durante gli scambi.

Problemi tecnici in tutto il mondo: cosa è successo

Secondo quanto si apprende da fonti informate, non si tratterebbe di un cyberattacco. Il problema sarebbe nato da un fornitore di servizi di sicurezza informatica, CrowdStrike, che a causa di un errore durante un aggiornamento ha causato il blocco di server e computer in varie parti del mondo. Il problema si è poi esteso a Microsoft, e specialmente a Microsoft Azure, la piattaforma di cloud computing per la gestione di applicazioni e servizi. I numerosi problemi a quest'ultima hanno causato problemi ad aeroporti, banche e media. Attraverso un comunicato, Microsoft ha annunciato di aver risolto il guasto, e che in breve tempo ci sarà una graduale ripresa delle normali attività.