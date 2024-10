Morta Perla Galderisi: l’ex moglie dell’attaccante della Juve aveva 59 anni

ROMA - Il mondo del calcio e non solo in lutto per la scomparsa di Perla Galderisi, ex moglie dell'ex calciatore Giuseppe Galderisi, conosciuto per le sue stagioni alla Juve, al Padova, al Verona e in Nazionale. Perla è morta all’età di 59 anni, dopo aver combattuto contro un tumore. La donna era una figura di spicco non solo per la sua relazione con Giuseppe, ma anche per il suo ruolo all'interno della vita mondana del Veneto. Nota per la sua eleganza e il suo stile, aveva gestito per anni un locale molto frequentato nel cuore della città del Santo, Padova, diventando un punto di riferimento per molti eventi glamour della zona. Nonostante l'attenzione mediatica che la circondava per il legame con uno degli attaccanti più noti del calcio italiano, Perla aveva saputo costruire una sua identità, apprezzata per la sua personalità carismatica e per il suo spirito imprenditoriale. Dopo gli anni trascorsi a Padova, aveva deciso di trasferirsi a Cremona, dove viveva da qualche tempo.