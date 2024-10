Paura per i tifosi del Bologna a Birmingham: allarme bomba, evacuato l'aeroporto

Birmingham, aeroporto evacuato: paura per i tifosi del Bologna

Forte disagio e paura anche per i tifosi del Bologna, che si trovavano all'aeroporto di Birmingham per il volo di ritorno dopo la sfida di Champions contro l'Aston Villa. La polizia inglese ha spiegato il motivo dell'evacuazione come "misura precauzionale", consigliando alle persone di non avvicinarsi all'aeroporto.

Birmingham, allarme bomba all'aeroporto

"Poco dopo le 12:20 di oggi, siamo stati informati di un incidente in corso all'aeroporto di Birmingham - le parole di una portavoce dei vigili del fuoco -. Due agenti sono attualmente sul posto, lavorando a stretto contatto con la polizia, l'ambulanza e il personale aeroportuale. Le risorse locali sono in standby, pronte a fornire ulteriore supporto se necessario". Al momento i passeggeri evacuati dall'aeroporto, compresi i tifosi del Bologna, sono stati spostati al vicino National Exhibition Centre, che si trova dall'altra parte della stazione ferroviaria di Birmingham rispetto all'aeroporto.

Birmingham, il messaggio dell'aeroporto

Questo il messaggio pubblicato sul profilo ufficiale dell'aeroporto: "La polizia locale è attualmente sul posto per risolvere l'incidente. Le operazioni aeroportuali sono attualmente sospese. I canali social saranno aggiornati man mano che la situazione cambierà. Per i passeggeri con voli immediati in questo pomeriggio, bisognerà contattare la propria compagnia aerea e controllare il sito web. Si consiglia ai passeggeri di non venire in aeroporto in questo momento. I canali social dell'aeroporto saranno aggiornati man mano che la situazione cambierà".