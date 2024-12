Valeria Marini aggredita da un uomo sulle scale di casa: il racconto shock

ROMA - Un episodio di grande paura ha coinvolto Valeria Marini nella serata di ieri, giovedì 5 dicembre. La showgirl, rientrando nella sua abitazione in pieno centro a Roma poco dopo le 23, si è trovata faccia a faccia con un uomo che ha iniziato a urlarle insulti in portoghese, tentando poi di aggredirla.

Valeria Marini aggredita, cosa è accaduto

La vicenda è stata descritta dalla stessa Valeria Marini, ancora visibilmente scossa: "Sto bene, ma sono molto turbata", ha dichiarato. Tutto è cominciato mentre saliva le scale del palazzo. Insospettita da strani rumori, la soubrette ha notato che le luci erano spente, scoprendo in seguito che le lampadine erano state rotte. Sentendo passi concitati, ha cercato di capire chi fosse presente nell’edificio. All’improvviso, si è trovata di fronte un uomo che, con fare minaccioso, ha iniziato a inseguirla. Spaventata, Valeria è corsa fuori chiedendo aiuto. Una volta uscita dal palazzo, Valeria Marini ha trovato ad attenderla agenti della polizia, intervenuti prontamente per soccorrerla. I poliziotti, avvicinandosi al portone dell’edificio, hanno subito individuato un giovane con un cappellino che si aggirava con un atteggiamento visibilmente ostile.

L'intervento della polizia

Alla vista delle forze dell’ordine, l’uomo ha iniziato a urlare una serie di insulti in portoghese, mantenendo un comportamento aggressivo anche nei confronti degli agenti. Dopo una breve colluttazione, è stato immobilizzato e accompagnato in Questura per accertamenti. "La loro presenza è stata una fortuna: ho potuto chiedere aiuto e salvarmi da quell'uomo. Senza di loro mi avrebbe potuto raggiugnere e fare del male". L’episodio, per fortuna, si è concluso senza conseguenze fisiche per la showgirl, che però resta profondamente scossa dall’accaduto.