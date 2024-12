Kate Middleton e la malattia, il discorso che fa piangere tutti: “Non sapevo sarebbe successo…”

LONDRA (Inghilterra) - Un messaggio carico di commozione all’interno di una cornice familiare. La Principessa Kate Middleton si è presentata ieri sera insieme a tutta la sua famiglia all’ Abbazia di Westminster per le classiche celebrazioni del Santo Natale . Con lei, anche il Principe Williams e i loro figli. I membri della Royal Family come di consueto hanno letto le letterine appese al grande albero di Natale prima di iniziare le celebrazioni.

Kate: “Non sapevo quello a cui sarei andata incontro”

Nella serata delle celebrazioni per l’inizio delle festività, la Principessa Kate è apparsa raggiante: e dopo aver ascoltato i consueti canti natalizi. “Lo scorso anno, proprio in questi tempi, mai avrei immaginato quanto mi è poi accaduto - ha affermato la Principessa del Galles generando la commozione dei presenti - non mi immaginavo un anno così”.

Kate, un 2024 da dimenticare

Il peggio è alle spalle, ma il 2024 è stato un anno orribile per la Principessa del Galles. Lo scorso gennaio Kate è stata ricoverata alla London Clinic per un importante intervento chirurgico addominale, e due mesi dopo ha svelato coraggiosamente la sua battaglia contro il cancro. Dopo settimane di chemioterapia, la Principessa era riapparsa in pubblico in occasione della finale del torneo di Wimbledon. Poi, a settembre, l’annuncio che tutti attendevano, quello della sua definitiva guarigione. Ieri la Principessa, avvolta in un cappotto rosso, è riapparsa in pubblico con tutta la sua famiglia: non accadeva dallo scorso giugno. Ma rispetto a sei mesi fa, ora l’incubo sembra davvero passato.