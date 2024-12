Addio a Cesare Ragazzi: il re dei trapianti di capelli è morto a 83 anni

E' morto a 83 anni Cesare Ragazzi, imprenditore e personaggio televisivo divenuto celebre per l'invenzione di uno speciale metodo per risolvere la calvizie. Nato nel 1941 a Bazzano, fu protagonista di una serie di spot televisivi diventati un vero e proprio cult negli anni ottanta.

Gli spot divenuti iconici

L'invenzione che lo rese famoso fu la protesi tricologica: uno speciale trapianto non invasivo che fu sperimentato con successo. "A tanti ho risolto un problema per cui non dormivano la notte", ha confessato in una recente intervista. "Tutto può succedere a un calvo che si è messo in testa un'idea meravigliosa" recitava uno dei suoi spot più conosciuti.