Vittorio Cambio, il giovane talento italiano che conquista la scena internazionale

A soli 20 anni, Vittorio Cambio rientra tra i talenti della nuova generazione della danza italiana, distinguendosi per il suo impegno e la sua versatilità. Dopo un’intensa formazione accademica, ha perfezionato la sua tecnica tra Los Angeles e Copenhagen , due delle capitali mondiali della danza, specializzandosi in vari stili di danza tra cui jazz, moderno, contemporaneo, hip hop e commerciale.



Dalla giovane età, Vittorio ha calcato numerosi palcoscenici, spaziando tra spettacoli teatrali e televisivi. La sua versatilità e presenza scenica gli hanno permesso di distinguersi in importanti produzioni, consolidando il suo ruolo di performer poliedrico.



Attualmente è impegnato in una tournée su navi da crociera nei paesi nordici, esibendosi in spettacoli di alto livello di fronte a un pubblico internazionale. Grazie a questa esperienza, ha l’opportunità di esibirsi in diverse città e scenari suggestivi, portando la sua arte a contesti sempre nuovi e stimolanti. Il lavoro a bordo gli permette di affinare ulteriormente la sua versatilità, adattandosi a coreografie dinamiche e a produzioni di grande impatto scenico.

Tra le sue esperienze più recenti spicca la partecipazione all’edizione 2025 di “Una Voce per San Marino”, il festival che seleziona il rappresentante della Repubblica di San Marino all’Eurovision Song Contest. Qui, Vittorio ha brillato come ballerino e coreografo, contribuendo con la sua esperienza e creatività alla magia dello spettacolo.



“La danza è un linguaggio universale, capace di trasmettere emozioni senza bisogno di parole,” afferma Vittorio. “Ogni performance è un’occasione per raccontare una storia e connettermi con il pubblico.”

Con il suo talento, la sua dedizione e il suo spirito intraprendente, Vittorio Cambio è pronto a lasciare il segno nel panorama della danza internazionale, affrontando nuove sfide e collaborazioni entusiasmanti.