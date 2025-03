Primavera Trasteverina a Ripa Grande: artigianato, musica, arte di strada e street food

Il 5 e 6 aprile a Roma dalle ore 11 alle 21.30 sboccia la Primavera Trasteverina, la kermesse che animerà l’area di Ripa Grande - con doppio ingresso in Lungotevere Ripa 3 o Via Pietro Peretti 6 - con un mix di artigianato, vintage, street food, spettacoli e musica dal vivo. Un evento a ingresso libero pensato per regalare a romani e turisti un weekend all’insegna della scoperta, tra shopping sostenibile, prelibatezze di street food e intrattenimento per tutte le età. Un’occasione unica per perdersi tra colori, profumi e melodie: Ripa Grande si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto per regalare un'esperienza immersiva unica a tutti i visitatori. Un angolo di Roma dove, per due giorni, il tempo sembra fermarsi. Un’esperienza che supera la magia di un bacio rubato sotto un ciliegio in fiore. "Trastevere si veste di primavera con un evento che celebra la bellezza effimera della stagione e la ricchezza della cultura romana - affermano le organizzatrici dell’evento - Questa prima edizione è il nostro omaggio alla Roma che non smette di stupire". Ripa Grande è un borgo appartenente alla famiglia Doria Pamphilj, tra le più antiche dinastie romane che vanta anche un Pontefice, Innocenzo X. Da non dimenticare l’ulteriore “chicca” presente nella struttura: una piccola splendida chiesa, Santa Maria in Cappella, risalente all’XI secolo, nata sulla via del mediterraneo e del pellegrinaggio, ricca di antiche reliquie.

Area Hippie Market

Un market dall’animo gitano, custode di bellezza e di un pizzico di magia con oltre 80 giovani artigiani, stilisti, illustratori ed artisti, accuratamente selezionati in tutta Italia. Una grande varietà di esclusive creazioni tra artigianato, moda sostenibile, gioielli, abiti boho chic, borse e accessori, lampade, candele, occhiali vintage, poster, illustrazioni, oggetti di arredamento in ceramica, piante grasse rare. Una ricca selezione di capi vintage che celebrano la storia del design e della moda, in un’ottica di sostenibilità, celebrando il riuso. Corner dedicati ai rimedi dell’anima, incensi, cristalli, oggetti per la meditazione e genese. Spazio anche alla tarologia.

Collettiva d'arte

Mentre il giardino di Ripa Grande brulica di attività, il suggestivo cortile di Santa Maria in Cappella ospiterà un'esclusiva Expo d'Arte contemporanea, dove opere selezionate dialogheranno con la storia millenaria del luogo. Una fusione unica tra sacro e creatività, in uno spazio che di per sé è già opera d’arte. Domenica ad accompagnare le opere in mostra il musicista Paolo Rasile con il suo progetto Harp Guitar Travel. Un viaggio verso atmosfere che travalicano la dimensione spazio- temporale, un'avventura dentro e fuori di sé che coinvolge e acquieta.

Il programma

In entrambe le giornate dalle 11.30 alle 18.30 si alternano tanti spettacoli itineranti con artisti di strada: giocolieri, maghi, acrobati, clown animeranno ogni angolo, regalando sorrisi ed emozioni. Sabato dalle ore 11.30 alle 17 improvvisazioni sonore del polistrumentalista Alessandro Scintu: fiati, percussioni arabe e africane, hangdrum, didjeridoo uniti in una magica fusione. Attesissimi alle ore 17 Filuccio e Fattacci, propongono il vasto e a volte nascosto repertorio romanesco, fatto non soltanto dei classici e noti stornelli, ma anche di passagalli, serenate, saltarelli, scherzi, monologhi e sonetti musicati. Brani classici e famosi si alternano ad altri meno conosciuti ripescati con attenzione e passione negli archivi musicali. Non mancano i monologhi irriverenti e le canzoni umoristiche tratte dalla cosiddetta rivista e dall’avanspettacolo di inizio ‘900. Domenica alle ore 12 a divertire bambini e adulti lo spettacolo comico e di magia con il Clown Monello. A seguire lo spettacolo musicale della "Caracca tamburi itineranti", che in un contesto carnevalesco e popolare propone un repertorio brasiliano ispirato alle musiche di Salvador, Recife e Rio, con i loro tamburi sferraglianti come un treno in corsa. Dalle 16.30 alle 19.30 il Dj Set & Sax Hypnotica: groove esotici, vinili e note sensuali in un mix black, afro, funky e jazz.

Laboratori per bambini

Laboratori artistici ed esperienziali che uniscono i valori del riciclo e la motricità fine dei bambini, in maniera creativa e divertente. Cerchietti di primavera: i bambini scopriranno come creare un coloratissimo cerchietto primaverile, utilizzando oggetti di uso comune e di riciclo creativo. Tris tra coccinelle e apette: in questo laboratorio i bambini potranno creare un gioco del tris personalizzato ed in 3d lasciandosi guidare dalla loro fantasia. Un portachiavi per te: mamme e papà quante volte non trovate le vostre chiavi? I vostri bambini vi verranno in aiuto! Creando per voi dei bellissimi portachiavi con perline, nastrini, scovolini e…molto altro ancora! Angolo zen: i più piccini potranno giocare insieme a voi in uno spazio dove ogni cosa è pensata per regalarvi un momento di condivisione con i vostri bambini. Infine il laboratorio di mosaico.