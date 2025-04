Abete Cavaliere di Gran Croce: il Presidente della Fondazione Omri Tagliente si congratula

"Un riconoscimento meritato, che onora non solo la persona, ma l’intero mondo dello sport italiano". Così il Prefetto Francesco Tagliente, presidente della Fondazione Insigniti Omri, ha commentato la notizia della nomina di Giancarlo Abete a Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 2025 - Serie Generale, contenente gli elenchi delle onorificenze conferite dal Presidente della Repubblica. "Con Giancarlo Abete - ha ricordato Tagliente - ho condiviso anni intensi, quando dal 2001 al 2006 ho avuto il privilegio di essere responsabile della sicurezza delle Nazionali Azzurre di calcio. Tra i tanti ricordi, uno in particolare rimane inciso nella memoria di tutti noi: la straordinaria notte del 9 luglio 2006 a Berlino, che ci vide salire sul tetto del mondo".

Tagliente: "Carriera di Abete costruita su competenza, misura e dedizione"

Giancarlo Abete è una delle figure più autorevoli dello sport italiano. Imprenditore, politico e dirigente sportivo, è stato Presidente della Figc dal 2007 al 2014, Vicepresidente UEFA dal 2011, capo delegazione della Nazionale campione del mondo nel 2006 e attualmente è Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, ruolo in cui è stato confermato all’unanimità nel 2024. "Quella di Abete - prosegue Tagliente - è una carriera costruita su competenza, misura e dedizione. Ha servito lo sport italiano con sobrietà, passione e spirito istituzionale. È stato un riferimento costante per il mondo del calcio, capace di rappresentare l’Italia anche ai massimi livelli internazionali".

Tagliente: "La nomina di Abete è un esempio per le nuove generazioni"

Oltre alla sua lunga attività sportiva, Abete è stato anche deputato della Repubblica per la Democrazia Cristiana in tre legislature (1979–1992), presidente nazionale UCID (Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti) e amministratore delegato del Gruppo Abete. "La sua nomina a Cavaliere di Gran Croce - ha concluso il presidente della Fondazione Omri - non è solo il giusto riconoscimento di una vita al servizio delle istituzioni e dello sport, ma anche un esempio per le nuove generazioni. A Giancarlo, a nome della Fondazione e degli insigniti, rivolgo le più sincere congratulazioni e un abbraccio di amicizia e stima".