Odg Lazio, Guido D'Ubaldo confermato presidente

Si è insediato oggi il nuovo Consiglio dell'Ordine dei giornalisti del Lazio. Le nuove cariche sono state elette a larga maggioranza. Guido D'Ubaldo, storica firma del Corriere dello Sport-Stadio, è stato confermato presidente, vicepresidente è stato rieletto Roberto Rossi. La nuova segretaria è Serena Bortone, nuova tesoriera è Anna Laura Bussa. A completare la composizione del Consiglio regionale, che resterà in carica per i prossimi tre anni, sono i professionisti Sara Menafra, Carlo Picozza, Francesco Repice. I consiglieri pubblicisti sono Manuela Biancospino e Nicola Di Stefano.

Guido D'Ubaldo è al secondo mandato da presidente dell'Ordine regionale. In passato aveva ricoperto gli incarichi di consigliere e segretario del Consiglio nazionale. "Il mondo del giornalismo vive momenti di sfide e trasformazioni e sono convinto che, insieme, potremo affrontarle con determinazione e passione - ha detto il presidente dell'Odg Lazio, Guido D'Ubaldo - Sono entusiasta di cominciare questo percorso che porteremo avanti con tutto il Consiglio. Voglio essere il presidente di tutti i giornalisti del Lazio. Metteremo il nostro impegno per costruire un futuro migliore per il giornalismo".

© RIPRODUZIONE RISERVATA