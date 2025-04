La Nasa pronta a svelare una scoperta incredibile: "Scoperto il giorno esatto in cui Cristo morì"

Secondo alcuni studi della Nasa, si può stabilire la data esatta della morte di Gesù . La Bibbia infatti afferma che "il Sole si trasformò in oscurità e la luna in sangue" e alcuni studiosi ritengono che ciò faccia riferimento agli eventi successivi alla morte di Cristo. I modelli della Nasa (l'agenzia spaziale statunitense), che tracciano le posizioni della Terra, della Luna e del Sole nel corso della storia, mostrano che un'eclissi lunare si è verificata venerdì 3 aprile del 33 d.C. , l'anno tradizionalmente legato alla morte di Gesù.

Il parere degli storici

L'evento astronomico sarebbe stato visibile a Gerusalemme poco dopo il tramonto e la posizione della Luna gli avrebbe conferito una tonalità rossastra. Gli storici biblici ritengono che l'eclissi lunare identificata dalla Nasa sia la stessa descritta nella Bibbia. La scoperta della Nasa risale agli anni '90, ma ora sta diventando virale su TikTok, poiché la festività di Pasqua ricorda il giorno in cui Gesù fu crocifisso. "I testi cristiani menzionano che la Luna si trasformò in sangue dopo la crocifissione di Gesù, riferendosi potenzialmente a un'eclissi lunare, durante la quale la Luna assume una tonalità rossastra", ha osservato la Nasa. L'agenzia spaziale americana ha aggiunto che gli studiosi hanno ristretto la possibile data della crocifissione a venerdì 3 aprile 33 d.C., perché un'eclissi lunare è citata nel versetto biblico 2:20, dove si legge: "Il sole si muterà in tenebra e la luna in sangue, prima che giunga il giorno del Signore, giorno grande e splendido".