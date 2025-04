Addio all'acqua: i ricercatori trovano un modo migliore per placare la sete

ROMA - L’estate è alle porte, e il caldo inizia a farsi sentire. Il primo rimedio per combattere la calura estiva è quello di bere molta acqua, ma alcuni ricercatori dell’Università scozzese di St. Andrews - dopo studi accurati - hanno trovato una bevanda migliore dell'acqua per placare la sete. Sebbene l'acqua resti essenziale per una vita sana - non contiene zucchero, caffeina e calorie - i ricercatori scozzesi hanno certificato con il loro studio una bevanda superiore all’acqua per garantire una migliore idratazione.