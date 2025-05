Papa Leone XIV ha un passato da tennista, il curioso dettaglio sul nuovo pontefice Prevost

ROMA - È lo statunitense Robert Francis Prevost il nuovo Papa, eletto come erede di Francesco, scomparso lo scorso 21 aprile. Il nuovo pontefice ha scelto il nome di Leone XIV e ha già parlato a una piazza San Pietro gremita di decine di migliaia di fedeli. Prevost, che era tra i canditati più accreditati, ha anche un passato da sportivo, avendo praticato il tennis per tanti anni.

Il passato nel tennis di Prevost

Da quanto è noto Leone XIV ha un passato da giocatore di tennis, sport che ama tuttora molto, ma che non pratica quasi più a causa dei tanti impegni. Pare che il suo colpo migliore sia il rovescio, soprattutto quando impugnava la racchetta da ragazzo. "Mi considero un giocatore dilettante - ha detto nel settembre scorso in un'intervista al sito dell'Ordine di Sant'Agostino - ma ho avuto poche occasioni per praticare il tennis da quando ho lasciato il Perù". Lì Prevost ha operato come missionario dal 1985 al 1999, poi dal 2013 al 2023 come vescovo di Ciclayo. Nato il 14 settembre 1955 a Chicago, nell'Illinois, da madre di origini spagnole e padre di origini francesi e italiane, Prevost ha quindi 69 anni.