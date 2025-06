Roma, torna l'iniziativa per le piscine gratis agli anziani: tutti i dettagli

Con l’arrivo dell’estate torna per il quarto anno consecutivo Piscine all’aperto, l’iniziativa promossa dall’Assessorato Sport, Grandi Eventi, Turismo e Moda e dall'Assessorato Politiche Sociali e alla Salute di Roma Capitale. Un progetto che rientra nel Piano caldo del Campidoglio e garantisce l’accesso gratuito in 17 impianti sportivi comunali per gli over 70 e presso la Piscina della Salute del Dipartimento Politiche Sociali e Salute. Da martedì 17 giugno è possibile prenotare i propri ingressi, massimo 5 a persona, per un totale di 5000 accessi gratuiti complessivi dal 22 giugno al 4 settembre. Per usufruire del servizio gratuito e scegliere la giornata, si può chiamare il centralino unico operativo di Roma Capitale in collaborazione con Farmacap: 800957774, attivo dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 17 e il venerdì dalle 9 alle 15. "Siamo felici di mettere a disposizione le strutture sportive comunali per tutelare le categorie più fragili nel periodo più caldo dell’anno. Chi si prenoterà – spiega l'assessore Alessandro Onorato - avrà a disposizione gratuitamente anche attrezzature come ombrelloni, lettini e sdraio. Un grazie sincero ai singoli gestori che hanno aderito all’iniziativa mettendo a disposizione la propria piscina. E’ un progetto essenziale non solo per consentire alle persone più anziane di combattere il caldo, ma perché allo stesso tempo daremo loro occasioni di socializzazione ed evitare il senso di solitudine e di isolamento”. "Il caldo - sostiene invece l' Assessora alle Politiche Sociali e alla Salute Barbara Funari - può rappresentare un rischio non solo per la salute fisica degli anziani, ma anche per il loro benessere psicologico, con disagi legati all'isolamento sociale. Per questo gli ingressi in piscina rappresentano un aiuto concreto contro il caldo, ma anche un' importante occasione di svago per socializzare. Perché prendersi cura degli anziani, significa prendersi cura della nostra comunità e costruire una città più umana e solidale, in grado di essere vicina e sostenere soprattutto i più fragili. I nostri anziani rappresentano una risorsa preziosa da valorizzare per quello che hanno dato, ma anche per quello che hanno ancora da dare".