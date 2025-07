I love Ischia, torna l'evento per la promozione culturale dell'isola di Ischia

Uno dei “luoghi dell’anima” dell’isola d’Ischia è Cartaromana che si riflette in uno specchio d’acqua, chiuso da un lato dal maestoso castello Aragonese e dall’altro da una piccola spiaggia di ciottoli, famosa per le sue vasche d’acqua calda naturale. In questo incrocio di arte, religione, tradizioni popolari si erge maestosa la Torre di Michelangelo o Guevara, a pochi metri dagli “scogli di S. Anna”.