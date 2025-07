Lotta al bullismo e al cyberbullismo: domani report in Campidoglio

Questi gli istituti aderenti che hanno completato le fasi della sperimentazione: 1. I.C. Pietro Terracina (XI° Municipio) II secondaria di I° grado 2. I.C. Guicciardini (I° Municipio) V Primaria e II secondaria di I° grado 3. I.C. Viale Vega (X^ Municipio) V Primaria e II secondaria di I° grado (già I.C. Caio Duli) 4. I.C. Via Ormea (XIII° Municipio) V Primaria e I.C. Cornelia 73 II secondaria di I°grado 5. I.C. Artemisia Gentileschi (V° Municipio) V Primaria e II secondaria di I° grado 6. I.C. Giorgio Perlasca (IV° Municipio) V Primaria 7. I.C. Via Maffi (XIV° Municipio) V Primaria e II secondaria di I° grado Campi. Hanno partecipato al medesimo progetto anche delle ASD coordinate dal Dipartimento Sociale della Lega Nazionale Dilettanti della Figc. Le 15 ASD, una per Municipio, partecipanti ognuna con un gruppo di attività di base e un gruppo di Under 14.