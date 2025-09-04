Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Robinho rimane in carcere: i giudici brasiliani respingono il nuovo ricorso

Il brasiliano ex Milan e Manchester City era stato condannato a 9 anni di reclusione per uno stupro di gruppo avvenuto a Milano
Robinho rimane in carcere: i giudici brasiliani respingono il nuovo ricorso© ANSA
2 min

Robinho rimarrà in carcere in Brasile. I giudici hanno respinto l'ennesimo ricorso presentato dalla difesa dell'ex Milan e Manchester City. I giudici della Corte superiore di giustizia hanno affermato che le argomentazioni degli avvocati erano già state ascoltate e respinte altre tre volte dalla Corte suprema e pertanto hanno votato all'unanimità per respingere il nuovo ricorso. Dall'altra parte, la difesa di Robinho ha sostenuto che i tribunali brasiliani non hanno considerato la mancata retroattività di una legge sull'immigrazione che consente di scontare in Brasile una pena inflitta all'estero. Secondo la difesa, poiché la legge è stata approvata nel 2017, diversi anni dopo lo stupro in Italia, non poteva essere applicata al suo caso.

Robinho non lascia il carcere: respinto il ricorso

Fatto sta che il brasiliano continuerà a scontare la sua pena in Brasile senza nessuno sconto. Robinho era stato condannato nel 2017 dall'Italia per uno stupro di gruppo avvenuto nel 2013 in una discoteca di Milano. Però l'ex calciatore non è stato arrestato subito dato che, prima che la sentenza venisse emessa, ha fatto ritorno in Brasile, dove l'estradizione è proibita. Robinho è stato poi arrestato nel marzo del 2024 a Santos dopo che il tribunale brasiliano aveva convalidato la pena italiana fissata a nove anni di reclusione.

