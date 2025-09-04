Robinho rimane in carcere: i giudici brasiliani respingono il nuovo ricorso

Robinho rimarrà in carcere in Brasile. I giudici hanno respinto l'ennesimo ricorso presentato dalla difesa dell'ex Milan e Manchester City. I giudici della Corte superiore di giustizia hanno affermato che le argomentazioni degli avvocati erano già state ascoltate e respinte altre tre volte dalla Corte suprema e pertanto hanno votato all'unanimità per respingere il nuovo ricorso. Dall'altra parte, la difesa di Robinho ha sostenuto che i tribunali brasiliani non hanno considerato la mancata retroattività di una legge sull'immigrazione che consente di scontare in Brasile una pena inflitta all'estero. Secondo la difesa, poiché la legge è stata approvata nel 2017, diversi anni dopo lo stupro in Italia, non poteva essere applicata al suo caso.