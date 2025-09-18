Invasione di Golden Retriever ad Arezzo: festa in città per un evento speciale

Un’ondata dorata ha travolto Arezzo : quasi 200 Golden Retriever provenienti da tutta Italia hanno riempito la città di sorrisi, allegria e code scodinzolanti. È stato un nuovo successo straordinario per l’Associazione Golden Retriever Family (GRF) , che con i suoi raduni è ormai riconosciuta come l’organizzazione dei raduni Nazionali in Italia dei Golden Retriever. Nata nel 2023 da un sogno di due amiche, Debora Zanon e Debora Moretto , unite dall’amore per i loro cani Flipper e Otto , oggi l’associazione conta più di 520 famiglie iscritte da ogni parte d’Italia. Un numero che cresce di anno in anno e che racconta una sola cosa: la voglia di condividere, socializzare e vivere momenti indimenticabili con il proprio compagno a quattro zampe.

Ma la GRF non è solo eventi. La sua missione va ben oltre: promuovere il benessere del cane, creare legami e dare valore al territorio, senza mai dimenticare la solidarietà. L’associazione sostiene infatti diverse realtà impegnate nel sociale: dalle organizzazioni che lavorano con la pet therapy, alle associazioni che addestrano cani per l’allerta diabete e per il salvataggio in acqua con la SICS, fino al supporto continuo ad Isamary, che accompagna le donne nella lotta contro il tumore al seno e realizza a mano le inconfondibili bandane rosse, simbolo ufficiale della GRF. Raduno dopo raduno, l’associazione cresce con entusiasmo e passione, aprendosi sempre a nuove sfide e mettendosi a disposizione delle comunità che incontra, perché, come amano dire i soci, la Golden Retriever Family è molto più di un gruppo: è una vera famiglia, in cui hai l’opportunità di confrontarti con altre persone legate dalla stessa passione: il proprio cane.

Il 2025 regala un ultimo appuntamento avvolto dal clima natalizio, che vedrà coinvolta la GRF e tutte le sue famiglie in una magica passeggiata di Natale lungo le rive di un famoso lago. Di più non hanno voluto svelare le due Debora, in attesa della conferma ufficiale da parte del Comune ospitante. La Golden Retriever Family è il luogo “dove il legame con il tuo Golden diventa parte di una grande famiglia”.