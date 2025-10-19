Furto al Louvre. Intorno all’alba di domenica 19 ottobre, tre uomini incappucciati sono riusciti a introdursi all’interno della celebre Galleria d’Apollon, mettendo a segno un colpo fulmineo e altamente organizzato. Nove gioielli storici, appartenenti alla collezione di Napoleone Bonaparte e dell’imperatrice Giuseppina, sono stati trafugati. A riportare per primo la notizia è stato il quotidiano Le Parisien, citando fonti investigative vicine al dossier. Secondo una prima ricostruzione, i ladri – tutti con il volto coperto – avrebbero sfruttato i lavori in corso nella zona di Quai de Seine per accedere al museo, utilizzando un montacarichi che li ha condotti direttamente alla sala bersaglio. Due dei tre uomini hanno infranto le vetrine protette della galleria, portando via i preziosi esposti nelle teche “Napoléon” e “Souverains Français”: tra i pezzi rubati figurano un diadema, una spilla e una collana appartenuti alla coppia imperiale. Il terzo complice, secondo quanto riferito, sarebbe rimasto all’esterno con funzione di palo. Fortunatamente, il celebre diamante Régent – oltre 140 carati, considerato uno dei tesori più preziosi del museo – è rimasto intatto. A confermarlo è stata una fonte interna al Louvre, che ha precisato come il Régent non sia mai stato in pericolo.