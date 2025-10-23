Enrico Varriale a processo per stalking: "La mia ex folle di gelosia, distruggeva casa"  

Enrico Varriale è stato ascoltato in aula nel processo che lo vede imputato di stalking e lesioni personali aggravate nei confronti di una ex compagna. I fatti risalgono al periodo fra dicembre 2021 e febbraio 2022. Il giornalista si è difeso assicurando di non aver mai minacciato né picchiato la donna, con cui ha avuto una relazione durata circa quattro mesi. "Si era presentata con un messaggio su Facebook e abbiamo iniziato a frequentarci, ma spesso poi non ci sentivamo per settimane, perché lei era gelosissima, specie se vedeva i miei ‘like’ sui social". Tra le accuse, c’è quella secondo cui Varriale ha chiamato la vittima utilizzando un telefono della Rai e, sostengono i pm, avrebbe detto: “Morirai”. Ma lui ha negato: “Non ho detto morirai ma sono in Rai” . Una versione dei fatti opposta rispetto a quella ricostruita dalla procura. Varriale ha parlato di alcuni scatti d’ira della vittima, come quando ha trovato il giornalista in compagnia di un’altra donna: “Hai capito male, sono fidanzata, siamo amici”, avrebbe provato a spiegare lui.

Enrico Varriale parla in tribunale della sua ex compagna

Enrico Varriale, difeso dagli avvocati Fabio Lattanzi ed Ester Molinaro, ha ricordato quanto accaduto l'8 dicembre 2021. "Nel pomeriggio è venuta a casa mia e si è chiusa in bagno con il mio telefono e dopo aver trovato alcuni messaggi fra me e una mia amica è andata via molto arrabbiata. Quella stessa sera poi - ha proseguito Varriale rispondendo alle domande del pm e degli avvocati - è tornata a casa mia e trovandomi con un'amica prima ha iniziato a offendere lei e poi a distruggere tutto quello che ho in casa. Non sapevo come fermarla, tentavo di contenerla e lei a un certo punto ha detto che l'avevo colpita e che mi avrebbe denunciato. Poi ha chiamato un'ambulanza ed è andata via. Dopo quanto successo la mia ex e mia figlia mi hanno proposto di andare a stare per qualche giorno a casa loro e così ho fatto".

Enrico Varriale contro l'ex compagna che l'ha denunciato

"Un giorno dalla sua borsa cade una pistola e lei dice che si va ad allenare al poligono – ha proseguito Varriale -. Sapevo che lo faceva perché un giorno mi ha inviato una sagoma di quelle che si usano nel tiro a segno. E io le ho scritto: ‘Insomma, l’hai centrata tu?’. E lei: ‘Le ho centrate tutte’". E ancora: "Mi aveva detto di essere una disegnatrice di gioielli per Rothschild. Poi, quando la relazione è andata avanti, mi ha rivelato che aveva anche un incarico come colonnello dell’esercito israeliano. E in qualche modo era legata ai servizi segreti. Avevo una certa paura per quello che sarebbe potuto succedere se lei avesse tirato fuori una pistola". Varriale si è infine difeso dall’accusa di stalking, sostenendo di non essere passato da casa della donna per infastidirla, ma da quella dell’ex moglie, che abita a Roma Nord.