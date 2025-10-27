Maldini, incidente d'auto per il fratello Alessandro: malore alla guida

Brutta disavventura per Alessandro Maldini , fratello minore dell’ex capitano del Milan Paolo Maldini . L’uomo, 55 anni, è rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto attorno alle 13 in via Faruffini, all’angolo con via Correggio, a Milano. Secondo le prime ricostruzioni, Maldini stava percorrendo via Previati in direzione di via Sanzio quando avrebbe perso il controllo della propria vettura, probabilmente a causa di un malore, finendo per urtare quattro auto parcheggiate lungo la strada.

Il fratello di Paolo Maldini coinvolto in un incidente stradale

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e la Polizia Locale. L’uomo è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Carlo, dove è stato sottoposto ad accertamenti. Dopo aver appreso della notizia, Paolo Maldini si è recato sul luogo dell’incidente per sincerarsi delle condizioni del fratello. L’ex bandiera rossonera, oggi 57enne, è il secondogenito di Cesare Maldini e Marisa Mazzucchelli, entrambi scomparsi nel 2016.

Chi è Alessandro Maldini

Alessandro, che ha sempre condotto una vita riservata lontano dai riflettori, non ha seguito la carriera sportiva del celebre fratello, ma il calcio è da sempre una passione di famiglia nella storica dinastia dei Maldini.