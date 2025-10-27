Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 27 ottobre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Maldini, incidente d'auto per il fratello Alessandro: malore alla guida© LAPRESSE

Maldini, incidente d'auto per il fratello Alessandro: malore alla guida

Alessandro Maldini, fratello di Paolo, ha avuto un malore al volante a Milano e si è schiantato contro quattro auto. Ricoverato al San Carlo
1 min
TagsPaolo Maldini

Brutta disavventura per Alessandro Maldini, fratello minore dell’ex capitano del Milan Paolo Maldini. L’uomo, 55 anni, è rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto attorno alle 13 in via Faruffini, all’angolo con via Correggio, a Milano. Secondo le prime ricostruzioni, Maldini stava percorrendo via Previati in direzione di via Sanzio quando avrebbe perso il controllo della propria vettura, probabilmente a causa di un malore, finendo per urtare quattro auto parcheggiate lungo la strada.

Il fratello di Paolo Maldini coinvolto in un incidente stradale

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e la Polizia Locale. L’uomo è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Carlo, dove è stato sottoposto ad accertamenti. Dopo aver appreso della notizia, Paolo Maldini si è recato sul luogo dell’incidente per sincerarsi delle condizioni del fratello. L’ex bandiera rossonera, oggi 57enne, è il secondogenito di Cesare Maldini e Marisa Mazzucchelli, entrambi scomparsi nel 2016.

Chi è Alessandro Maldini

Alessandro, che ha sempre condotto una vita riservata lontano dai riflettori, non ha seguito la carriera sportiva del celebre fratello, ma il calcio è da sempre una passione di famiglia nella storica dinastia dei Maldini.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Cronaca

Da non perdere

Maldini ricorda MaradonaMaldini e la chiamata a Leao