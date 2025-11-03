Grave lutto per Laura Pausini, morto lo zio Ettore in un incidente

Grave lutto per Laura Pausini . Lo zio Ettore Pausini, 78 anni e fratello del padre della cantante, è morto dopo essere stato investito mentre era in sella alla sua bicicletta alle porte di Bologna. L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di domenica 2 novembre, intorno alle 13.30, lungo gli Stradelli Guelfi, all’altezza di via Pallavicini. Secondo le prime ricostruzioni, un’auto avrebbe travolto l’uomo per poi fuggire senza prestare soccorso. La bici, una mountain bike, è stata ritrovata distrutta a bordo strada. Alcuni testimoni raccontano di aver visto "la bicicletta volare via" al momento dell’impatto. I soccorsi sono arrivati subito sul posto: ambulanza, carabinieri, polizia locale ed elisoccorso. I sanitari hanno tentato a lungo di rianimare Ettore Pausini, ma le sue condizioni erano troppo gravi. L’uomo è deceduto prima di poter essere trasportato all’ospedale Maggiore.

Morto lo zio di Laura Pausini in un incidente stradale vicino Bologna

Il conducente dell’auto pirata avrebbe abbandonato il veicolo a pochi chilometri di distanza, nella zona del Pilastro, prima di darsi alla fuga a piedi. L’auto è stata sequestrata dai carabinieri e sono in corso ricerche serrate per rintracciare il responsabile. In una nota ufficiale, il sindaco di Bologna Matteo Lepore ha espresso il proprio cordoglio alla famiglia Pausini: "Esprimo la mia vicinanza e il mio cordoglio alla famiglia di Ettore Pausini. Un fatto grave che colpisce la nostra comunità. La Polizia Locale sta lavorando con il massimo impegno per individuare il responsabile". La notizia ha scosso profondamente la comunità e i fan della cantante, legatissima alle sue radici romagnole.

Chi è Ettore Pausini, lo zio della cantante Laura

Originario di Solarolo, lo stesso paese della nipote Laura, Ettore Pausini era una figura molto amata a Bologna. Fratello del padre della cantante, gestiva da oltre trent’anni un noto salone da barbiere in piazza Azzarita, diventando un punto di riferimento per clienti e amici. Dopo aver sconfitto un tumore, aveva scelto di impegnarsi come testimonial dell’associazione Onconauti, dedicata alla riabilitazione dei pazienti oncologici. La sua scomparsa ha scosso profondamente le comunità di Solarolo e Bologna. “Era un uomo straordinario”, ha ricordato Stefano Giordani, presidente degli Onconauti. Numerosi i messaggi di affetto e cordoglio comparsi sui social.