È morto Loriano Bagnoli, il signor Sammontana

È scomparso a 86 anni Loriano Bagnoli, patron di Sammontana , lo storico marchio italiano simbolo del gelato made in Italy. Presidente onorario dell’azienda e figura di riferimento per generazioni di lavoratori, Bagnoli ha guidato con visione e determinazione la crescita di un’impresa nata dal sogno del padre Romeo, che nel secondo dopoguerra aprì con i fratelli Renzo e Sergio una piccola latteria a Empoli.

Addio a Loriano Bagnolini, che ha fatto la storia con Sammontana

Da quel bar di paese nacque una storia tutta italiana: negli anni Cinquanta e Sessanta, Sammontana divenne una realtà industriale in espansione, grazie alla produzione in serie e alle nuove tecnologie per la conservazione del gelato. Prodotti iconici come il Barattolino e la Coppa Oro hanno reso il marchio un ambasciatore del gusto italiano nel mondo. Il nome dell’azienda trae origine dalla Fattoria Sammontana di Montelupo Fiorentino, situata nei pressi della prima sede dei Bagnoli. In poco tempo, la piccola impresa familiare si trasformò in una delle eccellenze del settore dolciario nazionale.

Il ricordo del sindaco di Empoli

Il sindaco di Empoli, Alessio Mantellassi, ha ricordato Bagnoli con parole cariche di affetto e riconoscenza: "Con lui se ne va un pezzo dell’Empoli laboriosa, quella che nel dopoguerra ha ricostruito con pazienza e ingegno. Loriano ha guidato l’azienda con equilibrio e rispetto per i lavoratori, preparando una nuova generazione capace di innovare e affrontare le sfide del futuro". Un addio a un uomo che, con visione e passione, ha trasformato un piccolo laboratorio artigianale in un simbolo dell’eccellenza italiana nel mondo.