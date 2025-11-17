Tifosa norvegese denuncia palpeggiamenti a San Siro: cosa è successo

Le versioni dei fatti

Cosa è successo nel dettaglio. Una ventiquattrenne norvegese, presente ieri, domenica 16 novembre, a San Siro, per sostenere la sua nazionale nella gara contro l'Italia, valida per l'ultima giornata del gruppo I di qualificazioni al Mondiale 2026, ha denunciato un addetto alle pulizie dello stadio Meazza per violenza sessuale. Sentendosi male, la ragazza era andata in bagno e sarebbe statato allora che l'uomo, un venticinquenne egiziano, l'avrebbe avvicinata e palpeggiata. Lo stesso uomo avrebbe però spiegato di essersi avvicinato alla tifosa nel tentativo di soccorrerla, dato che si era accorto che si stesse sentendo male. Il venticinqueenne è indagato a piede libero per violenza sessuale. Le indagini, coordinate dalla procura di Milano, sono affidate alla polizia.