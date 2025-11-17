Corriere dello Sport.it
lunedì 17 novembre 2025
Tifosa norvegese denuncia palpeggiamenti a San Siro: cosa è successo

L'episodio si sarebbe consumato nei bagni dello stadio Meazza: fornite due versioni dei fatti differenti dalla presunta vittima e dal presunto autore della violenza sessuale
Italia-Norvegia San Siro Presunta violenza sessuale tifosa norvegese

Una tifosa norvegese ha denunciato di essere stata palpeggiata nei bagni di San Siro. Indagato un addetto alle pulizie, che ha negato le accuse mosse a suo carico fornendo alla polizia una versione diversa dei fatti rispetto a quelli raccontati dalla presunta vittima.

Le versioni dei fatti

Cosa è successo nel dettaglio. Una ventiquattrenne norvegese, presente ieri, domenica 16 novembre, a San Siro, per sostenere la sua nazionale nella gara contro l'Italia, valida per l'ultima giornata del gruppo I di qualificazioni al Mondiale 2026, ha denunciato un addetto alle pulizie dello stadio Meazza per violenza sessuale. Sentendosi male, la ragazza era andata in bagno e sarebbe statato allora che l'uomo, un venticinquenne egiziano, l'avrebbe avvicinata e palpeggiata. Lo stesso uomo avrebbe però spiegato di essersi avvicinato alla tifosa nel tentativo di soccorrerla, dato che si era accorto che si stesse sentendo male. Il venticinqueenne è indagato a piede libero per violenza sessuale. Le indagini, coordinate dalla procura di Milano, sono affidate alla polizia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

