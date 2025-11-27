Gaffe clamorosa della tv argentina: Gasperini scambiato per il truffatore di pensioni!

In Italia negli ultimi giorni la gran parte delle pagine di cronaca sono state invase dalla storia del truffatore delle pensioni . C'è un uomo a Mantova che si è travestito come sua madre, che morì nel 2022, per poter continuare a riscuotere la sua pensione. I video e le foto sulla questione sono diventati nel giro di brevissimo dei veri e propri meme sui social sfondando anche i confini nazionali. Chi elogia la "genialità" del piano", chi ci ride su e chi sostituisce le facce dell'uomo travestito con altre personalità famose. Tra quest'ultime, c'è stato anche Gian Piero Gasperini : nonostante la lontananza abissale dei due uomini, per un'emittente argentina non è bastato a palesare la differenza.

Gasperini protagonista di una gaffe della tv argentina

Telefe Noticias, sul suo canale Youtube da oltre due milioni di iscritti, ha pubblicato un breve video per riportare la notizia del truffatore di pensioni anche in Argentina. Il problema è che tra le foto e i video del truffatore, ha messo per ben due volte anche lo screen del meme che raffigurava la faccia di Gasperini al posto di quella del truffatore, nello scatto che ormai ha fatto il giro del mondo. L'errore non è sfuggito ai più: "Che ci fa il mister della Roma nel video? Ahhahah", recita uno dei commenti. E non è l'unico. Eppure il video è online da un giorno e ha più di 27mila visualizzazioni.