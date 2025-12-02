Corriere dello Sport.it
"Ex calciatore della nazionale inglese arrestato con l'accusa di tentato stupro"© Getty Images

"Ex calciatore della nazionale inglese arrestato con l'accusa di tentato stupro"

Secondo il Sun il presunto responsabile del reato sarebbe stato fermato prima di imbarcarsi su un volo low cost per poi essere rilasciato su cauzione
1 min
TagsPremier LeagueCronaca

Un ex calciatore della Nazionale inglese e della Premier League sarebbe stato arrestato domenica scorsa, all'aeroporto di Stansed, con l'accusa di tentato stupro. Lo riporta il Sun precisando che l'identità dell'ex giocatore non è stata resa nota.

"Proseguono le indagini avviate dalla polizia dell'Essex"

Secondo la ricostruzione del Sun, l'uomo, a seguito dei controlli effettuati al passaporto dalla Border Force (forza di frontiera) poco prima che si imbarcasse su un volo low cost, è stato posto in stato di fermo e poi rilasciato, su pagamento di cauzione, sino alla fine del febbraio del 2026: "Proseguono le indagini avviate dalla polizia dell'Essex".

© RIPRODUZIONE RISERVATA

