"Ex calciatore della nazionale inglese arrestato con l'accusa di tentato stupro"
Un ex calciatore della Nazionale inglese e della Premier League sarebbe stato arrestato domenica scorsa, all'aeroporto di Stansed, con l'accusa di tentato stupro. Lo riporta il Sun precisando che l'identità dell'ex giocatore non è stata resa nota.
"Proseguono le indagini avviate dalla polizia dell'Essex"
Secondo la ricostruzione del Sun, l'uomo, a seguito dei controlli effettuati al passaporto dalla Border Force (forza di frontiera) poco prima che si imbarcasse su un volo low cost, è stato posto in stato di fermo e poi rilasciato, su pagamento di cauzione, sino alla fine del febbraio del 2026: "Proseguono le indagini avviate dalla polizia dell'Essex".