Schock in Repubblica Dominicana: un uomo muore in diretta tv 

Il sindacalista Mario Ureña è morto a causa di un infarto mentre era in onda nel programma mattutino “Café de Diario 55”. L'uomo stava aspettando il suo turno per intervenire su temi caldi del trasporto pubblico della Repubblica Dominicana, quando, improvvisamente, è stato colto da un malore. Davanti alle telecamere ha fatto cadere alcuni oggetti dal tavolino e si è accasciato sulla poltrona che divideva con un altri ospiti. La trasmissione è stata interrotta immediatamente, ma i sanitari giunti poco dopo hanno potuto solo constatare il decesso dell'uomo per arresto cardiaco. Mario Ureña era una figura molto conosciuta e rispettata nel settore dei trasporti. Oltre all’impegno sindacale, si era distinto anche come promotore turistico e della gastronomia locale.