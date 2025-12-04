Schock in Repubblica Dominicana: un uomo muore in diretta tv
Il sindacalista Mario Ureña è morto a causa di un infarto mentre era in onda nel programma mattutino “Café de Diario 55”. L'uomo stava aspettando il suo turno per intervenire su temi caldi del trasporto pubblico della Repubblica Dominicana, quando, improvvisamente, è stato colto da un malore. Davanti alle telecamere ha fatto cadere alcuni oggetti dal tavolino e si è accasciato sulla poltrona che divideva con un altri ospiti. La trasmissione è stata interrotta immediatamente, ma i sanitari giunti poco dopo hanno potuto solo constatare il decesso dell'uomo per arresto cardiaco. Mario Ureña era una figura molto conosciuta e rispettata nel settore dei trasporti. Oltre all’impegno sindacale, si era distinto anche come promotore turistico e della gastronomia locale.
Il ricordo dei colleghi
"Mario è sempre stato un combattente, impegnato per la sua gente e per il miglioramento dei servizi di trasporto. La sua scomparsa lascia un vuoto enorme nel nostro settore", hanno dichiarato i colleghi. La sua morte in diretta tv ha provocato profonda tristezza in tutta la Repubblica Dominicana.