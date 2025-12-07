Furto da film: ladro ingoia l’uovo Fabergé di James Bond. Quanto vale

Un furto tanto insolito quanto fallimentare ha attirato l’attenzione della Nuova Zelanda e, nelle ultime ore, anche della stampa internazionale. Ad Auckland, la polizia ha recuperato un prezioso uovo Fabergé tempestato di diamanti che un ladro aveva tentato di far sparire nel modo più imprevedibile: inghiottendolo. L’episodio è avvenuto nella boutique Partridge Jewellers, dove un uomo di 32 anni ha afferrato il gioiello esposto e, nel tentativo di eludere la sicurezza, lo ha ingerito davanti ai clienti. L’allarme immediato del personale ha permesso agli agenti di intervenire in pochi minuti, bloccando il sospetto e trasferendolo in custodia.