domenica 7 dicembre 2025
Furto da film: ladro ingoia l'uovo Fabergé di James Bond. Quanto vale

Furto da film: ladro ingoia l’uovo Fabergé di James Bond. Quanto vale

Un ladro ad Auckland tenta di rubare un uovo Fabergé inghiottendolo: il gioiello viene recuperato dopo sei giorni, mentre il caso fa il giro del mondo
2 min

Un furto tanto insolito quanto fallimentare ha attirato l’attenzione della Nuova Zelanda e, nelle ultime ore, anche della stampa internazionale. Ad Auckland, la polizia ha recuperato un prezioso uovo Fabergé tempestato di diamanti che un ladro aveva tentato di far sparire nel modo più imprevedibile: inghiottendolo. L’episodio è avvenuto nella boutique Partridge Jewellers, dove un uomo di 32 anni ha afferrato il gioiello esposto e, nel tentativo di eludere la sicurezza, lo ha ingerito davanti ai clienti. L’allarme immediato del personale ha permesso agli agenti di intervenire in pochi minuti, bloccando il sospetto e trasferendolo in custodia.

Furto insolito ad Auckland: il ladro inghiotte l’uovo Fabergé

In una nota, la polizia ha confermato che "il gioiello è stato recuperato" e si trova ora "nelle mani della giustizia". Prima, però, è stato necessario sottoporre il ladro a sei giorni di sorveglianza continuativa, in attesa che il prezioso pendente- del valore di circa 33.500 dollari- riemergesse. Solo allora l’uovo è stato restituito alla boutique, mentre il 32enne è ora atteso a processo.

Un prestigioso uovo Fabergé

Il gioiello in questione non è un Fabergé qualunque: si tratta di una speciale edizione ispirata all’iconico uovo apparso in Octopussy-Operazione Piovra, il film del 1983 della saga di James Bond interpretato da Roger Moore. Il guscio in smalto verde guilloché si apre per rivelare un polipo in oro giallo 18 carati, ornato da 60 diamanti bianchi, 15 zaffiri blu e due occhi di diamante nero. Un omaggio diretto all’estetica del celebre antagonista della pellicola.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

