Un Giubileo a misura di... zampa!

Una svolta storica e un grande traguardo di civiltà e spiritualità: per la prima volta nella storia del Giubileo la Santa Sede ospiterà un evento dedicato esclusivamente agli operatori e agli amici degli animali. L'iniziativa, intitolata “Pellegrinaggio degli operatori e amici degli animali”, è promossa e organizzata dall'Associazione Pet Carpet, presieduta dalla giornalista Federica Rinaudo. L'evento è indirizzato a tutte le figure che quotidianamente sono impegnate in prima linea per la tutela dell’ambiente e degli animali, unendo idealmente il cammino al clima di riflessione e celebrazione ispirato ai valori perseguiti da San Francesco d’Assisi. Un momento unico di incontro e consapevolezza che prevede un programma intenso su tre giornate, dal 12 al 14 dicembre 2025, in diverse location romane.



Il Programma Dettagliato



Venerdì 12 Dicembre: L'Incontro con gli studenti



L'evento prenderà il via con un incontro dedicato ai giovani. Presso le scuole dell’infanzia "Airone" e "Bianconiglio" del IV Municipio di Roma Capitale, premiate al Festival Inclusivo “Mi fa un baffo il gatto nero”, gli studenti incontreranno il celebre cagnolino del web “Joy Barboncino Toy” e la sua compagna umana Sara Cicolani, che leggerà estratti del suo libro “Le favole di Joy” per un viaggio attraverso le emozioni, la fiducia, il rispetto e l’amore incondizionato.



Sabato 13 Dicembre: Passeggiata e Tavola Rotonda