Tragedia nel carcere di Rebibbia: morta una detenuta nella notte. Saltano i Giochi della Speranza 

Una notte da incubo. Nella notte si è consumata una tragedia nel carcere di Rebibbia, a Roma. Una detenuta è morta, mentre un'altra è stata portata in ospedale a causa di un malore. La donna, cittadina italiana di 59 anni, ha perso la vita in circostante poco chiare: sul caso indaga la polizia penitenziaria. Tra le ipotesi non è esclusa la pista della droga. La salma, nelle prossime ore, sarà sottoposta ad autopsia per gli esami tossicologici.

Rebibbia, Giochi della Speranza rimandati a Roma

La tragedia ha avuto ripercussioni sul programma del penitenziario romano. Infatti, sono stati rinviati a data da destinarsi i “Giochi della Speranza”, la 2ª edizione della piccola olimpiade promossa dalla Fondazione Giovanni Paolo II per lo sport, dal DAP - Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e dalla rete di magistrati “Sport e Legalità”, con il patrocinio del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, che avrebbe dovuto svolgersi oggi all’interno della Casa Circondariale di Rebibbia Femminile. L’evento è stato rimandato in segno di lutto e per rispetto dei familiari della detenuta. «Mi rendo conto di quanto possa essere difficile tenere accesa la speranza in un momento del genere, ma resta la convinzione di voler riproporre questa iniziativa che voleva essere un momento di sollievo, di relazione, rieducazione e crescita personale, per le detenute. Una giornata di normalità. Dopo quello che è successo oggi possiamo renderci conto di quanto ci sia bisogno di un po’ di normalità. Oggi è stato giusto rimandare, questo è un giorno di lutto non di gioia, ma rimanderemo questo evento a un’altra occasione perché "I Giochi della Speranza" devono continuare a esistere. Abbiamo anche deciso di rispettare un minuto di silenzio e di preghiera qui davanti al carcere di Rebibbia per la morte della detenuta. Una sosta per fermarci a riflettere sul quanto è successo senza essere travolti dagli eventi come spesso ci capita», ha detto di Daniele Pasquini, Presidente della Fondazione Giovanni Paolo II per lo sport.

