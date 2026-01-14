Al via a Viareggio Italia Sport Summit 80 anni di Ussi: penne e campioni, lo Sport si racconta

VIAREGGIO - A Viareggio due giorni di dibattiti e talk tra i protagonisti e chi li racconta il 15 e 16 gennaio . Apertura alle 11 di giovedì 15 col sindaco Giorgio del Ghinghero e il presidente nazionale Ussi Gianfranco Coppola con le presenze di campioni come Martina Caironi, Francesco Moser, Andrea Tafi, Giancarlo Antognoni, Filippo Volandri, Rita Grande, Margherita Porro, Marco Borriello, Filippo Tortu, Andrea Zorzi, Stefano Oppo e tanti altri e tecnici e dirigenti come Luigi De Siervo, Umberto Calcagno, Renzo Ulivieri, Maurizio Viscidi, alla presenza dei massimi organismi di categoria e dirigenti federali da Dagnoni (FCI) a D’Ettorre (FIV) da Mei (FIDAL) a esponenti di Feder Volley, Feder rugby, basket.

Mercoledì 15 gennaio, alle 11, nella sala convegni del Principino Eventi - via G. Marconi, n. 130, Viareggio - si aprono i lavori della due giorni Ussi80 Italia Sports Summit-Viareggio 2026 con Rodolfo Salemi (assessore Sport, Viareggio),Valentina Rodini (Giunta nazionale Coni), Massimo Porciani (vice presidente nazionale CIP) Simone Cardullo (presidente Coni Toscana) e Alessandro Viti (responsabile Sport e salute Toscana). Tra i testimonial,Martina Caironi (campionessa paralimpica) .Modera Simona Rolandi (Rai Sport e consigliera di Ussi Roma. )

Momento dedicato a Milano-Cortina con l’esposizione delle fiaccole impugnate dai campioni Nicola Vizzoni e Claudia Coslovich con Stefano Ticci.

Panel dedicati a volley, ciclismo, tennis, atletica, calcio, economia e politica sportiva. Per il volley interventi di Elio Sità (vice presidente Federvolley),Guido Pasciari (presidente Sitting sport Nola cip) Fabio Vullo (Federvolley), Consuelo Mangifesta (Lega volley femminile). Per il ciclismo, Cordiano Dagnoni (presidente Fci),Francesco Moser e Andrea Tafi. Per l’atletica col presidente Mei il campione Davide Re ed esperti. Il tema Donne e sport prevede Margherita Zalaffi (campionessa scherma) e Katia Serra (ex calciatrice) Donatella Lazzeri (Federginnastica) Special guest, Marco Borriello.

Venerdì 16, i lavori si aprono alle 10. Al panel “Preparazione olimpica” intervengono Carlo Mornati (segretario generale Coni), Alessio Palombi (responsabile preparazione olimpica), Filippo Tortu (oro Olimpiade Tokyo 2020), Enrico Sbardella (Cpo Tirrenia),Andrea Zorzi (volley), Stefano Oppo (canottaggio). Sul calcio per i giovani Settore giovanile interventi di Vito Tisci (presidente Settore giovanile e scolastico Figc), Umberto Calcagno (presidente Associazione italiana calciatori e Vice Presidente Vicario FIGC ) Vito di Gioia (segretario Settore Giovanile e Scolastico) don Patrizio Coppola (“Padre joystick”),Fabrizio Corsi (presidente Empoli), Renzo Ulivieri (presidente Associazione italiana allenatori), Massimiliano Maddaloni (settore giovanile Spezia). Spazio al Rugby e al basket la tecnica e leggenda della palla Ovale Maria Cristina Tonna e il campione Denis Dallan vincitore in Italia e Francia. Per il Basket Galanda, Bulleri e Sodini, Su “Sport, impresa e istituzioni” partecipano Luigi De Siervo (ad Lega serie A), Rossana Ciuffetti (Sport Impact, Sport e Salute), Vincenzo Parrinello (ad Fipav), Domenico Pellegrino (DG Blu Vacanze) e Ferdinando Arcopinto (FIGC club italia Beach soccer). Per la Vela interventi diFrancesco Ettorre (presidente Fiv), Margherita Porro (Luna rossa),Daniele Bresciano (America’s cup), Ennio Buonomo ed Emanuele Liuzzi. Infine, il tennis con Isidoro Alvisi (consigliere Fitp), i campioni Rita Grande e Filippo Volandri (coach Coppa Davis),Elena Pero (Sky Sport. Previsto un video in omaggio di Nicola Pietrangeli.

L’Ussi e i premiati per Il racconto dello sport. L’Ussi assegna il Premio per il racconto dello sport a Diego Decarli (Ansa), Iacopo Volpi (Rai), Francesco Pancani (Rai sport), Pier Augusto Stagi (Tuttobici),Fausto Narducci (Gazzetta dello sport), Marco Bellinazzo (Sole24ore), Tonino Raffa (Radio Rai), Francesco Pierantozzi (Sky Sport) e Giulio Guazzini (Rai).